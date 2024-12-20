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Регион
20 декабря, 06:39

Курский чиновник задержан за растрату 173 млн при создании линий обороны на границе

МВД задержало гендиректора «Корпорации развития Курской области» Лукина

Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области

Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области

Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России был задержан гендиректор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Его подозревают в необоснованном расходовании бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Таким образом было потрачено 173 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Он задержан до избрания меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителей правоохранительных органов, МВД собирается ходатайствовать, чтобы Лукина заключили под стражу. Вменяемая ему статья предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Владимир Озеров
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