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Регион
18 декабря, 10:09

Отставной омский чиновник задержан за покупку люксового авто на деньги дома-интерната

Задержан бывший замминистра труда и соцразвития Омской области Сергей Добрых

Сергей Добрых. Обложка © пресс-служба правительства Омской области

Сергей Добрых. Обложка © пресс-служба правительства Омской области

В Омске полиция задержала бывшего первого заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых, его обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении денег на нужды дома-интерната. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Омский дом-интернат» и должностных лиц Министерства труда и социального развития Омской области по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц)», — уточняется в тексте.

Как полагает следствие, фигуранты дела приобрели за счёт источников внебюджетного финансирования интерната автомобиль стоимостью 3 миллиона 365 тысяч рублей и передали его другому казённому соцучреждению Омской области, а фактически — для нужд первого заместителя министра. Скоро Добрых будет избрана мера пресечения. Директор интерната был арестован ещё в сентябре этого года.

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Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и прочих фигурантов уголовного дела обвиняют в получении взятки в размере 82 миллионов рублей.

Татьяна Миссуми
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