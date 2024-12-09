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Регион
9 декабря, 12:03

В СК назвали сумму взяток в деле подмосковной экс-чиновницы Стригунковой

Бастрыкин: Сумма взяток по делу Стригунковой превысила 170 млн рублей

Светлана Стригункова. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Светлана Стригункова. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова и её соучастники за три года получили взятки на 170 миллионов рублей, сама она — более 119 миллионов рублей. Об этом рассказал глава СК России Александр Бастрыкин.

«Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причём 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», — приводит РИА «Новости» слова Бастрыкина.

Согласно заявлениям Бастрыкина, в период с 2021 по 2023 годы экс-чиновница вместе со своими сообщниками организовала систему получения взяток от руководителей строительных компаний. Размер этих взяток составил от 5 до 10% от сумм заключённых государственных контрактов.

Как сообщал Life.ru, Стригункова была арестована в апреле в рамках уголовного дела о получении взяток, связанных с контрактами на ремонт больниц. По версии следствия, сумма взяток, полученных ею, составила не менее 123 миллионов рублей. При этом сама экс-чиновница свою вину не признала.

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