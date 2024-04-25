Экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову отправили в СИЗО до 15 июня

В Москве арестовали бывшего первого заместителя председателя подмосковного правительства Светлану Стригункову, которая набрала откатов по ремонтам больниц на 123 миллиона рублей. Как сообщает SHOT , Тверской суд отправил её в СИЗО до 15 июня.

У 44-летней экс-чиновницы есть недвижимость за рубежом и второй загранпаспорт, который так и не был найден при обыске. Стригункова попросила отправить её под домашний арест из-за больных родителей, за которыми требуется уход. К слову, наличие второго загранника и иностранной недвижимости она не признала.