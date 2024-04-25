Экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову отправили в СИЗО до 15 июня
В Москве арестовали бывшего первого заместителя председателя подмосковного правительства Светлану Стригункову, которая набрала откатов по ремонтам больниц на 123 миллиона рублей. Как сообщает SHOT, Тверской суд отправил её в СИЗО до 15 июня.
Экс-первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
У 44-летней экс-чиновницы есть недвижимость за рубежом и второй загранпаспорт, который так и не был найден при обыске. Стригункова попросила отправить её под домашний арест из-за больных родителей, за которыми требуется уход. К слову, наличие второго загранника и иностранной недвижимости она не признала.
Как сообщал Life.ru, Стригункова стала фигурантом уголовного дела во время следствия в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова, которого арестовали в январе. Чиновницу обвинили в том, что она брала откаты за контракты по ремонту больниц.
Напомним, Стригункова занимала пост первого заместителя председателя подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024-го, где отвечала за здравоохранение.
Telegram / SHOT