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25 апреля, 16:04

Экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову отправили в СИЗО до 15 июня

В Москве арестовали бывшего первого заместителя председателя подмосковного правительства Светлану Стригункову, которая набрала откатов по ремонтам больниц на 123 миллиона рублей. Как сообщает SHOT, Тверской суд отправил её в СИЗО до 15 июня.

Экс-первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

У 44-летней экс-чиновницы есть недвижимость за рубежом и второй загранпаспорт, который так и не был найден при обыске. Стригункова попросила отправить её под домашний арест из-за больных родителей, за которыми требуется уход. К слову, наличие второго загранника и иностранной недвижимости она не признала.

Как сообщал Life.ru, Стригункова стала фигурантом уголовного дела во время следствия в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова, которого арестовали в январе. Чиновницу обвинили в том, что она брала откаты за контракты по ремонту больниц.

Напомним, Стригункова занимала пост первого заместителя председателя подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024-го, где отвечала за здравоохранение.

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У кума арестованного замминистра обороны Иванова нашли пентхаус за 600 млн рублей
Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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