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19 января, 17:05

Замминистра здравоохранения Московской области Захарова арестовали за взятку

Заместитель министра здравоохранения Московской области Александр Захаров задержан по подозрению в коррупции. По данным сайта MK.ru, чиновнику предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

Замминистра здравоохранения Московской области Захарова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москва

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции столицы, сегодня, 19 января, Тверской районный суд Москвы отправил Захарова в СИЗО. Там он пробудет два месяца — до 17 марта 2024 года. Захарову грозит до 15 лет лишения свободы.

Чиновник был назначен на должность замминистра здравоохранения Подмосковья в сентябре 2021 года. В том числе он занимался вопросами капитального ремонта поликлиник и других учреждений.

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Ранее Лайф сообщал, что в Барнауле за крупную взятку задержали заместителя мэра. Он отвечал за вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

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kolomnagrad.ru

Матвей Константинов
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