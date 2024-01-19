Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Фалилеев получил 9 лет колонии

Бывший прокурор Новосибирской области и Забайкальского края Владимир Фалилеев, обвинявшийся в получении взятки в особо крупном размере, приговорён судом Барнаула к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС.

"Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 5 786 000 рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, предполагающих выполнение исполнительных функций, на срок пять лет", — вынес вердикт судья.

Фалилеева также лишают чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры РФ. Кроме того, у него будут конфискованы денежные средства в размере более двух миллионов рублей и объекты собственности. Защита сообщила, что собирается обжаловать приговор.