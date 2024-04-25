СК предъявил Стригунковой обвинение в получении взятки и требует её арестовать
СК требует арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке
Светлана Стригункова. Обложка © АГН "Москва" / Софья Сандурская
Следствие просит арестовать бывшего первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Стригунковой, обвиняемой в получении взятки", — сказала собеседница агентства.
По её словам, судебное заседание по избранию меры пресечения экс-чиновнице начнётся в ближайшее время. Как указал следователь, Стригункова обвиняется в получении в качестве взятки не менее 123 миллионов рублей.
Напомним, Стригункову по подозрению в коррупции задержали в Москве вечером 24 апреля. Правоохранители подозревает экс-чиновницу в получении многомиллионной взятки в рамках заключения контрактов о ремонте больниц. Стригункова занималась здравоохранением в Московской области, она ушла с поста месяц назад.