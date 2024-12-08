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8 декабря, 06:06

Вице-губернатор Хабаровского края попал под следствие за взятку в 82 млн

Бастрыкин: Зампреда хабаровского кабмина Никонова обвинили во взятке в 82 млн

Евгений Никонов. Фото © ТАСС / Летта Евгения

Евгений Никонов. Фото © ТАСС / Летта Евгения

Зампредседателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и прочих фигурантов уголовного дела обвиняют в получении взятки в размере 82 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — рассказал Бастрыкин.

По его словам, деньги выплачивались ради обеспечения заключения и исполнения региональными организациями и органами здравоохранения госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

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Напомним, что в июле Евгения Никонова задержали прямо на рабочем месте — в администрации Хабаровского края. Ему вменялось получение взятки в особо крупном размере, но размер не раскрывался. Life.ru в своём материале рассказал, как именно наживался вице-губернатор, которому теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Озеров
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