Вице-губернатор Хабаровского края попал под следствие за взятку в 82 млн
Бастрыкин: Зампреда хабаровского кабмина Никонова обвинили во взятке в 82 млн
Евгений Никонов. Фото © ТАСС / Летта Евгения
Зампредседателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и прочих фигурантов уголовного дела обвиняют в получении взятки в размере 82 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — рассказал Бастрыкин.
По его словам, деньги выплачивались ради обеспечения заключения и исполнения региональными организациями и органами здравоохранения госконтрактов на поставку медицинского оборудования.
Напомним, что в июле Евгения Никонова задержали прямо на рабочем месте — в администрации Хабаровского края. Ему вменялось получение взятки в особо крупном размере, но размер не раскрывался. Life.ru в своём материале рассказал, как именно наживался вице-губернатор, которому теперь грозит до 15 лет лишения свободы.