Вице-губернатор Хабаровского края попал под следствие за взятку в 82 млн

Зампредседателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и прочих фигурантов уголовного дела обвиняют в получении взятки в размере 82 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — рассказал Бастрыкин.