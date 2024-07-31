Теплоход или московские бизнесмены: что сгубило вице-губернатора Хабаровского края Никонова По подозрению в коррупции задержан вице-губернатор Хабаровского края Евгений Никонов. Неприятности могут быть связаны с региональным проектом "Теплоход "Здоровье" или с прежними столичными связями и поставками медоборудования по госконтрактам. Как живёт Никонов? 30 июля, 21:19 По подозрению в коррупции задержан вице-губернатор Хабаровского края Евгений Никонов. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, © khabkrai

За что задержан вице-губернатор

Во вторник сотрудники ФСБ и полиции прямо на своём рабочем месте — в администрации Хабаровского края — задержали вице-губернатора региона Евгения Никонова. Известно, что ему вменяют статью 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В соответствии с этим чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Одним из оснований для задержания могли стать выявленные нарушения в сфере организации госзакупок: по версии следствия, чиновник, курировавший социальные вопросы, зарабатывал на спецпроекте "Теплоход "Здоровье". В тот же день Управление ФАС по Хабаровскому краю опубликовало сообщение о выявленных нарушениях при закупках соответствующих услуг.

Согласно другой версии, Никонова задержали в рамках дела о поставках оборудования в региональные государственные медицинские учреждения, которыми занималась одна из столичных компаний. Возможно, из-за коррупционных схем техника закупалась по завышенным ценам. Никонов действительно ранее долго работал в Москве, где он обрёл широкие связи в медицинской сфере и среди профильных бизнесменов.

Катер вместо теплохода

"Теплоход "Здоровье" — это плавучая поликлиника. Фото © VK / Хабаровский край

"Теплоход "Здоровье" — это плавучая поликлиника. Специальное судно с бригадой медиков на борту ходит по рекам края и останавливается в удалённых населённых пунктах. Врачи самых разных специальностей проводят приём для местных жителей, а при необходимости даже могут их госпитализировать.

Складывается впечатление, что вместо теплохода, который, согласно контракту, должен был насчитывать 70 посадочных мест, в отдалённые сёла приходил небольшой катер, рассчитанный от силы на 30 человек. Местные СМИ выяснили, что по рекам края курсировал катер с названием "Таёжный". А ведь расходы на аренду и на эксплуатацию могут различаться в разы. А деньги вокруг этого проекта крутились приличные.

Кто заработал 100 млн на плавучей поликлинике

Судя по местным доскам объявлений в Интернете, судно с названием "Таёжный" активно сдавалось в аренду местной предпринимательницей Ириной Середининой. До 2015 года на неё была оформлена фирма с деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта "Малахит ДВ". Эта же фирма сдавала в аренду теплоходы "Заимка", "Изумруд" и "Малахит".

По указанному номеру телефона компании кроме Середининой также фигурирует хабаровский предприниматель Вячеслав Козловский. На него зарегистрировано ИП, которое, согласно данным сайта госзакупок, из года в год — с 2014 года и по настоящее время — выигрывает тендеры на "оказание транспортных услуг внутренним водным транспортом (теплоходом)" для Территориального консультативно-диагностического центра Министерства здравоохранения Хабаровского края (КГБУЗ "ТКДЦ").

Каждый контракт — многомиллионный. Стоимость услуг перевозки врачей постоянно росла: с 6,5 млн рублей в 2014 году до 14,1 млн в текущем. Таким образом, за десять лет сотрудничества с ТКДЦ ИП Козловский получило заказов на 115,5 млн рублей. Всё это время государственный центр возглавлял один и тот же человек — директор КГБУЗ "ТКДЦ" Ольга Панкова, её же подпись стоит под контрактами с Козловским.

Из года в год в течение 10 лет контракт на работу теплохода "Здоровье" подписывали одни и те же люди: коммерсант Вячеслав Козловский и директор КГБУЗ "ТКДЦ" Ольга Панкова

Партнёр краевого Минздрава с сомнительной репутацией

Козловский — предприниматель в крае известный. Именно его местные СМИ называют нынешним владельцем указанных в объявлениях теплоходов. Осенью 2020 года он попал в серьёзный скандал, который по какой-то странной причине не закончился уголовным делом. За несколько месяцев до этого он выиграл тендер мэрии Хабаровска на доставку местных дачников к своим участкам по воде. Однако его суда сорвали навигацию в первый же день: они оказались не готовы к выходу на маршруты.

В ходе проверки местная прокуратура выяснила, что при получении лицензии на право пассажирских перевозок коммерсант предъявил свои дипломы капитана и механика, дающие ему право управления теплоходами. Однако документы оказались липовыми. В итоге лицензию отозвали, дипломы изъяли и уничтожили, а за использование подложных документов Козловскому назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

Почему лишение лицензии никак не отразилось на заключении госконтрактов для КГБУЗ — вопрос открытый. Обычно после таких историй фирмы и частные предприниматели попадают в списки недобросовестных поставщиков.

Владелец теплоходов Вячеслав Козловский. Фото © Telegram / derz_khab

Кстати, информационные системы типа СПАРК в разделе "факторы риска" указывают, что Козловский "являлся руководителем/учредителем юрлица, исключённого из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС с долгами перед бюджетом на момент его исключения (за последние три года)".

Что известно о Евгении Никонове

Евгению Никонову 49 лет. Он выпускник Дальневосточного государственного медицинского университета, расположенного в Хабаровске. Там получил диплом по специальности "лечебное дело".

В 2005 году он уехал в Москву, где сначала работал начальником отдела координации деятельности территориальных управлений и национальных приоритетных проектов Росздравнадзора и преподавал в МГУ. Позже заведовал терапевтическим отделением клинической больницы Управления делами Президента и работал главным врачом Университетской больницы № 2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

В 2011 году возглавил Поликлинику № 1 Управления делами Президента, а с 2014 по 2020 год занимал в столице ответственный пост. На Дальний Восток Никонов вернулся лишь в 2020 году и тогда же стал заместителем председателя правительства края по социальным вопросам.

Евгений Никонов. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края / Александр Янышев

Как живёт семья Евгения Никонова

Согласно последней публичной отчётности — это за 2021 год, — чиновник официально заработал 5,65 млн рублей. В собственности семьи Никонова три квартиры площадью 38, 60 и 82 квадратных метра, два участка земли общей площадью 1,6 тыс. квадратов, а в собственности жены оказались два кроссовера: Infiniti QX60 и Nissan Avenir.

Пара воспитывает троих детей: двух сыновей и дочь. Во время работы Евгения Никонова в Хабаровске его супруга Лилиана продолжала жить в Москве и воспитывать потомство.

Авторы Евгений Кузнецов