Кем назначили экс-министра жилищной политики Подмосковья Федотову, чьи подчинённые запустили конвейер по взяткам Высокопоставленную чиновницу из Правительства Московской области Инну Федотову впору называть непотопляемой. Пока её бывшие подчинённые по Минжилполитики сидят в СИЗО за взятки, она стала советником губернатора Андрея Воробьёва. Как она живёт? 21 июля, 21:19 Экс-министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков, © minzhil.mosreg, © Wikipedia / Fluter

Новый пост Федотовой

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова наконец-то сложила полномочия. Это случилось спустя полтора года после громкого коррупционного скандала и серии задержаний в её ведомстве. Впрочем, отставкой уход Федотовой с поста не назвать, она перешла в своеобразный кадровый резерв. Теперь она формально советник губернатора региона по комплексному развитию территорий.

— Инна Аркадьевна долго и успешно в сфере жилищной политики работала. Сейчас она будет продолжать свою деятельность с акцентом на нюансы КРТ советником губернатора в ранге министра, — объяснил перестановку глава Московской области Андрей Воробьёв.

Тем временем экс-подчинённые Федотовой по Минжилполитики сейчас в СИЗО или под домашним арестом. Им инкриминируют конвейерное вымогательство взяток.

Офис Минжилполитики (Красногорск, б-р Строителей, 4, стр. 1). Фото © yandex.ru

Какие скандалы были в Минжилполитики Подмосковья

Весь декабрь 2022 года в комплексе зданий Правительства Московской области было неспокойно. Силовики проводили обыски и выемки документов. По их данным, шеф Управления координации деятельности Минжилполитики Вагиф Агаев организовал преступную группу, чтобы брать взятки за незаконное согласование строительства. Схема действовала несколько лет, взяткодателями могли выступать десятки застройщиков. Мособлсуд отправил тогда Агаева в СИЗО и с тех пор постоянно продлевает ему арест.

Группировка, которую, по мнению следователей, организовал Вагиф Агаев, поимённо так и не была названа. По некоторым сведениям, всего по делу проходит 31 человек. Из задержанных чиновников большинство работало в Минжилполитики. Известно, что под домашний арест отправляли сотрудницу отдела выдачи разрешений Данару Терехову, а также главу Управления госслужбы Вячеслава Малышева. Ещё один фигурант — консультант Управления ликвидации аварийного жилья Александр Шабалин — пускался в бега. Его объявляли в международный розыск и задержали силами Интерпола в Турции.

Большинству подозреваемых предъявили обвинения по самой тяжкой — шестой — части статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере в составе группы". Максимальное наказание — до 15 лет заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Почему Инну Федотову не затронул коррупционный скандал

Экс-глава Минжилполитики Инна Федотова так и не прокомментировала задержания сотрудников. Нет информации, что её подозревали или допрашивали. Life.ru уже подробно описывал, как живёт эта влиятельная в регионе женщина. Она родом из Красноярска, четверть века служила в местной краевой администрации. Перешла на работу в Правительство Московской области. Вскоре подмосковный губернатор вручил ей премию "Прорыв года". Всего Андрей Воробьёв повышал её четыре раза, в 2018 году назначив министром жилищной политики, а на днях своей советницей.

Мы подсчитали, что семья Инны Федотовой пользовалась активами стоимостью свыше полумиллиарда рублей.

особняк в Жуковке на Рублёвке.

апартаменты в помпезной сталинке на Тверской улице у Кремля.

скандинавский таунхаус в красногорской резиденции для толстосумов "Отрада Village".

четырёхкомнатная квартира в ультрасовременном ЖК Vavilove недалеко от Воробьёвых гор и МГУ.

студия в ЖК бизнес-класса "Премьер-палас" на Леонтьевском мысе в Петербурге.

дом в лесу у посёлка Усть-Мана с потрясающим видом на Енисей.

пентхаус с баней в клубном доме в Красноярске.

яхта итальянской верфи Ferretti: четыре каюты, длина 16,8 метра.

Возможная резиденция семьи министра на Тверской. Фото © cian

На сайте Минжилполитики можно посмотреть, что официально Инна Федотова с мужем заработали за 2018–2021 годы 75 миллионов рублей. Причём две трети этой суммы пара задекларировала в 2021 году. Обычно министр получала около 500 тысяч в месяц, а её супруг — смешные 10 тысяч.

Зять министра на яхте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_shiman

Министр замужем за земляком, 66-летним Владимиром Федотовым. Он любит козырнуть хорошей формой в соцсетях. Вся его спина покрыта татуировками, на груди — скорпион. Есть фотографии в образе гангстера и с автоматом. Владимир Федотов давно владеет оружием — это следует из старых баз МВД.

Владимир Федотов в образе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vmf56

Род занятий мужчины неясен. Согласно базе СПАРК, у него имелось три бизнеса в Красноярске. Пилорама "Досточкин", сдающая нулевую отчётность, функционирует. Компания "Автофорум", поставлявшая иномарки, закрыта: покупатели были ею недовольны и требовали через суд разорвать сделки. Ещё одно предприятие — работающий без прибыли ЧОП "Ротекс-охрана" — Федотов переписал на другого человека. Эта структура — "дочка" крупного агентства в сфере клининга и питания "Ротекс" с годовой выручкой свыше восьми миллиардов рублей. Формально муж чиновницы никогда не имел отношения к этой организации, но последние восемь лет в её службе внутреннего финансового контроля трудится его зять.

Владимир Федотов с пистолетом и автоматом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vmf56

При этом семья чиновницы связана с загадочными людьми, очень похожими на номиналов. На них в разное время могли оформляться земли, компании, офисы, промбазы, квартиры и даже помещения с кафе "Вкусно – и точка" внутри.

Авторы Пётр Егоров