Подарок от Деда Мороза: Глава города Дегтярск проведёт Новый год в СИЗО

«Органами предварительного расследования он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) . Мера — содержание под стражей по 5 февраля 2025 года. Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами», — сказано в публикации.

Ранее находящийся в СИЗО сенатор Савельев, находящийся в СИЗО по делу об организации убийства бывшего бизнес-партнёра, устал таращить глаза в невыносимо маленький экран телевизора в камере, в связи с чем попросил подогнать ему плазму размера кинг-сайз. Он был готов самостоятельно заплатить за неё, но руководству такая идея не понравилась.