«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 11:32

Подарок от Деда Мороза: Глава города Дегтярск проведёт Новый год в СИЗО

Глава города Дегтярск Пильников арестован по подозрению в коррупции

Вадим Пильников. Фото © VK / Вадим Пильников

Вадим Пильников. Фото © VK / Вадим Пильников

Первоуральский городской суд Свердловской области решил до 5 февраля арестовать главу города Дегтярск Вадима Пильникова. Его подозревают в получении взятки, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Органами предварительного расследования он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Мера — содержание под стражей по 5 февраля 2025 года. Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами», — сказано в публикации.

Опубликовано фото саровского маньяка, отрезавшего голову сиделке
Опубликовано фото саровского маньяка, отрезавшего голову сиделке

Ранее находящийся в СИЗО сенатор Савельев, находящийся в СИЗО по делу об организации убийства бывшего бизнес-партнёра, устал таращить глаза в невыносимо маленький экран телевизора в камере, в связи с чем попросил подогнать ему плазму размера кинг-сайз. Он был готов самостоятельно заплатить за неё, но руководству такая идея не понравилась.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Региональные власти
  • Криминал
  • Политика
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar