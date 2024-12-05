Находящийся в СИЗО сенатор Савельев пожаловался на маленькую плазму в камере

Сенатор Дмитрий Савельев, находящийся в СИЗО по делу об организации убийства бывшего бизнес-партнёра, обратился с жалобой на неудобства в камере. Он заявил, что плазменный телевизор, установленный в его камере, слишком мал и попросил разрешения на приобретение нового, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, несколько дней назад членам московского Общественного наблюдательного комитета (ОНК) удалось посетить Савельева, который сейчас содержится в специзоляторе «Кремлёвский централ» на территории «Матросской тишины». В его камере помимо него находятся три соседа, а также восемь коек, холодильник и телевизор. Однако сенатор выразил недовольство размером плазмы, который ему представили, сочтя его слишком маленьким. Примечательно, что администрация исправительного учреждения запретила покупку нового телевизора за собственный счёт, оставив Савельева и его сокамерников «довольствоваться малым».