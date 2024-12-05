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5 декабря, 09:21

Находящийся в СИЗО сенатор Савельев пожаловался на маленькую плазму в камере

Mash: Сенатор Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в камере СИЗО

Сенатор Дмитрий Савельев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Сенатор Дмитрий Савельев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Сенатор Дмитрий Савельев, находящийся в СИЗО по делу об организации убийства бывшего бизнес-партнёра, обратился с жалобой на неудобства в камере. Он заявил, что плазменный телевизор, установленный в его камере, слишком мал и попросил разрешения на приобретение нового, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, несколько дней назад членам московского Общественного наблюдательного комитета (ОНК) удалось посетить Савельева, который сейчас содержится в специзоляторе «Кремлёвский централ» на территории «Матросской тишины». В его камере помимо него находятся три соседа, а также восемь коек, холодильник и телевизор. Однако сенатор выразил недовольство размером плазмы, который ему представили, сочтя его слишком маленьким. Примечательно, что администрация исправительного учреждения запретила покупку нового телевизора за собственный счёт, оставив Савельева и его сокамерников «довольствоваться малым».

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Напомним, что сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. Выяснилось, что его подозревают в организации заказного убийства бывшего бизнес-компаньона Сергея Ионова. Сенатору не понравилось, что тот вернул лишь часть из растраченных средств. В итоге после изобличения заказчика путём инсценировки убийства Савельеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца, однако свою вину он не признаёт. Ещё одним фигурантом дела Савельева является ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Нефёдов.

Мария Любицкая
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