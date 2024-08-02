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2 августа, 18:40

Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора Дмитрия Савельева по обвинению в организации убийства. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

Суд на два месяца арестовал сенатора Савельева. Видео © Life.ru

"Избрать обвиняемому Савельеву Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок его содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 2 октября 2024 года", – зачитал судья.

В зале суда Савельев сидел без наручников в компании двух адвокатов, с которыми знакомился с материалами дела. Заседание прошло в закрытом режиме, после принятия решения прессу запустили.

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Напомним, сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Позже ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". Сам парламентарий вину отрицает.

Обложка ©

Пресс-служба Совета Федерации

Андрей Бражников
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