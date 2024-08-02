Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора Дмитрия Савельева по обвинению в организации убийства. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.
Суд на два месяца арестовал сенатора Савельева. Видео © Life.ru
"Избрать обвиняемому Савельеву Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок его содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 2 октября 2024 года", – зачитал судья.
В зале суда Савельев сидел без наручников в компании двух адвокатов, с которыми знакомился с материалами дела. Заседание прошло в закрытом режиме, после принятия решения прессу запустили.
Напомним, сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Позже ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". Сам парламентарий вину отрицает.
Пресс-служба Совета Федерации