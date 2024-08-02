Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора Дмитрия Савельева по обвинению в организации убийства. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

Суд на два месяца арестовал сенатора Савельева. Видео © Life.ru

"Избрать обвиняемому Савельеву Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок его содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 2 октября 2024 года", – зачитал судья.