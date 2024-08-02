Задержанный за убийство сенатор Савельев обещал явить доказательства своей невиновности Тимченко: Задержанный за убийство сенатор Савельев назвал провокацией обвинения 2 августа, 12:29 Дмитрий Савельев задержан в Совфеде. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Дмитрий Савельев заявил о своей невиновности после того, как его задержали и лишили неприкосновенности в Совфеде по делу об убийстве. По его словам, речь идёт о банальной провокации. Версию коллеги рассказал телеканалу "Звезда" глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Есть материал о возможной причастности сенатора к организации убийства, Савельев выступил и заявил, что это провокация и у него есть возможность доказать свою невиновность", — пояснил он.

Тимченко подчеркнул, что в случае если обвинения с сенатора будут сняты, то его полностью восстановят в своих правах в Совете Федерации.

Напомним, сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. Савельев 17 лет был депутатом Госдумы. С 2016 года он является членом Совета Федерации РФ от Тульской области и числился в Комитете по экономической политике. В ближайшее время сенатору предъявят обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", также следствие требует его ареста.

Авторы Татьяна Миссуми