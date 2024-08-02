Сенатор Савельев лишён неприкосновенности и задержан прямо в Совфеде за убийство 2 августа, 11:43 Дмитрий Савельев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. С такой просьбой обратился к Совету Федерации генпрокурор страны Игорь Краснов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

"В полном соответствии с действующим законодательством генпрокурор России Игорь Краснов обратился к СФ с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства", —уточнил собеседник агентства.

Совфед дал согласие. Сенатора от Тульской области лишили неприкосновенности и задержали на выходе с заседания.

Савельев протяжении 17 лет был депутатом Госдумы. С 2016 года он является членом Совета Федерации РФ от Тульской области. ОН работал в Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам. В ноябре этого года перешёл в Комитет по экономической политике.

Такое в прошлый раз произошло несколько лет назад. Сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Сначала сообщалось, что его обвиняют лишь по двум статьям: "Участие в преступном сообществе" и "Давление на свидетеля", позже к ним присоединилась и статья "Убийство". Его отца Рауля Арашукова изначально обвиняли в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Позже в ходе расследования дела следствие пришло к выводу, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа.

Авторы Татьяна Миссуми