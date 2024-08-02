Сенатору Савельеву в ближайшее время предъявят обвинение по статье "Убийство"

Сенатору Дмитрию Савельеву в ближайшее время предъявят обвинение по статье 105 УК РФ — "Убийство", сообщил источник SHOT. Сегодня же следствие обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Савельева.

В 2019 году Савельев (тогда он был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам) потратил 10 млн рублей на юбилей жены. На нём выступали Лобода, Дорн и Билан.