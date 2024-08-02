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Регион
2 августа, 12:06

Сенатору Савельеву в ближайшее время предъявят обвинение по статье "Убийство"

Дмитрий Савельев был задержан сегодня прямо на выходе из здания Совфеда. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Дмитрий Савельев был задержан сегодня прямо на выходе из здания Совфеда. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Сенатору Дмитрию Савельеву в ближайшее время предъявят обвинение по статье 105 УК РФ — "Убийство", сообщил источник SHOT. Сегодня же следствие обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Савельева.

В 2019 году Савельев (тогда он был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам) потратил 10 млн рублей на юбилей жены. На нём выступали Лобода, Дорн и Билан.

Ранее в пятницу, 2 августа, российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Его задержали прямо на выходе из здания Совфеда.

Алексей Берковиц
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