Задержан сенатор Савельев
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2 августа, 17:54

СК направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения сенатору Савельеву

Суд в Москве зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого по делу об организации убийства сенатора Дмитрия Савельева. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела.

Савельев в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Савельева Дмитрия Владимировича", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", кроме того, следствие требует ареста. Сам парламентарий вину отрицает.

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Александра Мышляева
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