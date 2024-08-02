Домик в Англии, квартира на Пречистенке: Почему сенатора Савельева подозревают в заказном убийстве за долг в 1,5 млн рублей В Москве задержан сенатор-миллионер от Тульской области Дмитрий Савельев. По версии следствия, он заказал убийство партнёра своей семейной фирмы за 100 тыс. долларов. Похоже, что речь шла о мелком долге. Как жил сенатор? 2 августа, 14:40 Сенатор от Тульской области Савельев задержан по обвинению в заказном убийстве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

За что задержан сенатор

Дмитрий Савельев был задержан на выходе из Совета Федерации. В конце очередного заседания в зал вошёл генпрокурор России Игорь Краснов, который попросил лишить сенатора неприкосновенности. Эта просьба была удовлетворена. Как только Савельев услышал это, он попытался скрыться, но его заблокировали и скрутили.

Против Савельева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение и приготовление к убийству). Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, сенатор заказал убийство своего бывшего партнёра Сергея Ионова и готов был за это заплатить 100 тыс. долларов. Савельев предполагал, что его бизнес-партнёр растратил все деньги компании, а потому решил расправиться с ним. Как только знакомый сенатора стал искать киллера, об этом узнали оперативники. Один из них сыграл эту роль.

Сергей Ионов действительно в Москве был осуждён в 2022 году на три года лишения свободы за растрату денег компании ООО "ОптоМониторинг". Компания ранее называлась "Петролайт". Совладельцы — братья Денис и Савва Савельевы с отчеством Дмитриевичи. Это сыновья сенатора. Фирма несколько лет судилась с Ионовым в Брянской области и в Москве, иски были о необоснованном обогащении. Похоже, что речь шла о растрате 1,5 млн рублей, но сам он утверждал, что на счете ООО "ОптоМониторинг" были его личные 20,5 млн. рублей. Ионов даже опротестовал свой приговор, ожидал пересмотра дела в столичном СИЗО. По версии следствия, сенатора это нисколько не смутило, поэтому киллера искали среди сотрудников ФСИН.

Убийство Ионова было инсценировано. Как только заказчик расплатился, все участники преступления были задержаны.

Лицо сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева за несколько минут до задержания. Он заметно нервничал. Видео © Telegram / SHOT

3 августа у Савельева день рождения и, судя по всему, отмечать его он будет уже в камере СИЗО "Лефортово".

Что известно о Савельеве

Савельев родился 3 августа 1968 года в Горьком. В 1997 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ, а в 2000 году — юрфак Нижегородского госуниверситета. Срочную службу проходил в Афганистане. С 1994 года был руководителем региональных подразделений нефтяных компаний. С 1999 по 2003 год — депутат Госдумы, был зампредом Комитета по энергетике, транспорту и связи. В 2001 году участвовал в выборах губернатора Нижегородской области, но проиграл. С 2003 по 2016 год — депутат Госдумы IV, V, VI созывов. С октября 2016 года — член Совета Федерации от Тульской области.

Савельев с октября 2016 года — член Совета Федерации от Тульской области. Фото © tula.er.ru

С ноября 2023 года входил в Комитет по экономической политике. 26 июля врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев представлял кандидатуры сенаторов от региона в случае своего избрания, Савельев был в списке.

Как живёт семья Савельева

Дмитрий Савельев — человек небедный. Живёт на "золотой миле" Москвы — на Пречистенской набережной в шестикомнатной квартире площадью 250 квадратных метров. Предложений о продаже подобных хором в этом клубном доме здесь практически нет. Впрочем, цена одного квадрата известна — от 940 тыс. до 1,14 млн рублей. Таким образом, жильё сенатора может оцениваться в 275 млн рублей.

Для передвижения по Москве член Совета Федерации использует исключительно "мерседесы". В последнее время его регулярно видели в чёрном "майбахе", а до этого — в авто "Мерседес S500".

Супруга — 50-летняя Ольга — использует машины попроще — Volvo XC90 и Range Rover. Женщина является владельцем двух фирм, управляющих семейной недвижимостью, и производителем ювелирных украшений. Совокупная выручка трёх юрлиц — почти 200 млн рублей.

Сенатора Савельева подозревают в причастности к заказному убийству. Фото © tula.er.ru

Основные объекты недвижимости семьи Дмитрия Савельева находятся в долевой собственности его детей. Та же квартира на "золотой миле" распределена между ними. У Савельевых также есть ряд участков под строительство и размещение объектов торговли. Самый большой — площадью в 121 тыс. квадратных метров.

Кроме этого, на Ольгу Савельеву были зарегистрированы 2 участка земли общей площадью 15 соток в селе Петрово-Дальнее — это в трёх километрах от элитной Жуковки. Их совокупная кадастровая стоимость — без малого 20 млн рублей. Судя по спутниковым картам, по этим адресам расположены таунхаусы.

Судя по тексту объявления, желающих приобрести элитную недвижимость в селе Петрово-Дальнее хоть отбавляй. Фото © onrealt.ru

Месяц назад по совпадающему с загородной недвижимостью Савельевой адресу продавался один из них. За трёхэтажный дом площадью 300 квадратов с евроремонтом, большой верандой с мангалом и навесом для автомобиля продавец просил более 50 млн рублей. Возможно, эта земля была семейным инвестиционным проектом.

Похоже, семья также имеет недвижимость за рубежом, причём в недружественных России странах. В последней публичной декларации о доходах Дмитрий Савельев указал, что у него "в пользовании" жилой дом площадью 489,3 квадратных метра, расположенный в Великобритании. Кстати, в тот год сенатор официально заработал 260 млн рублей.

Интересно, что при всех своих деньгах и связях Дмитрий Савельев имеет проблемы с судебными приставами. Согласно сайту ФССП, в Татарстане в его отношении с 2022 года ведутся два исполнительных производства, одно из которых повлекло арест части его имущества — исполнительные листы выдавал Лениногорский городской суд.

За Савельевым числятся долги. Фото © fssp.gov.ru

Судя по тому, что писала местная пресса, ещё в феврале 2022 года в этом суде рассматривались три дела по искам ПАО "Ак Барс" о взыскании с Дмитрия Савельева задолженности на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Мог ли сенатор быть заказчиком заказного убийства? 0 Запросто, возможно, он только так решал конфликты Вряд ли, это политические интриги Пусть с этим разберутся спецслужбы

Авторы Евгений Кузнецов