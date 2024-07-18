Домик на Кипре, квартира в Швейцарии: Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Для кого-то это будет болезненно — семьи парламентариев скупали недвижимость в других странах. О ком идёт речь? 17 июля, 21:19 Депутатов Госдумы и сенаторов теперь будут лишать полномочий за несогласованный выезд из России. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Марат Абулхатин, Антон Новодережкин, Пресс-служба Госдумы РФ

О чём говорит новый закон

— Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и в сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, — говорится в новом законе.

По мысли его авторов, основной формой выезда парламентариев за рубеж должны стать только служебные поездки. Поездки с другими целями не возбраняются, но теперь законодатели обязаны отчитаться о том, куда они собираются, на какой срок, и получить добро от руководства.

Депутаты должны отчитаться о том, куда они собираются, на какой срок, и получить добро от руководства. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В публичном поле эта инициатива объясняется необходимостью обеспечить безопасность самим депутатам и сенаторам — дескать, бесконтрольно выезжая за границу в период санкций и ограничений, представители законодательной власти и их семьи рискуют, например, стать жертвами провокаций, конфликтов или быть похищенными. В этом случае вред будет нанесён не только им самим, но и России, которую они представляют.

Сложнее всего теперь придётся тем членам Федерального собрания, кто имеет за рубежом недвижимость и другие активы. Ещё в 2020 году таких в Госдуме и Совете Федерации было 28 человек: 22 депутата и 6 сенаторов. С тех пор декларации парламентарии не публикуют и даже состав депутатов успел смениться — последние выборы в Госдуму прошли в 2021 году.

Большинство владельцев иностранной недвижимости из числа депутатов не смогли снова пройти в Госдуму. Но есть и те, кто остался.

Семейное жильё Валерия Гартунга на Кипре и в Швейцарии

63-летний депутат от партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг — настоящий долгожитель Думы. Бывший директор Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) первый раз избрался в парламент ещё в 1995 году и с тех пор его стены не покидал. Сейчас он является председателем Комитета Госдумы по монопольному рынку.

Депутат от партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

За это время его семья вошла в список богатейших людей Челябинска. Жена Марина и сыновья Андрей и Дмитрий контролируют бизнес-империю, построенную на базе завода, которым некогда управлял глава семейства.

ЧКПЗ ежегодно выручает десятки миллиардов рублей. Сюда нужно добавить производство промышленных машин и оборудования под маркой Hartung — еще 1,2 млрд рублей по итогам прошлого года. Плюс Уралавтохаус, торгующий "мерседесами", даже сейчас — после того как марка ушла из России, — приносит более полумиллиарда рублей выручки. Завод роботов в прошлом году выручил более 100 млн рублей, ну и по мелочи: 35 млн рублей принесла сдача в аренду различной недвижимости, 24 млн — торговля автодеталями.

Юридически собственником этих предприятий является Марина Гартунг. Она же указывалась в декларациях мужа-депутата как владелец 190-метровой квартиры в Швейцарии и почти 100-метровой — на Кипре. А недавно вспыхнул скандал — в СМИ прошла информация о том, что супруга Гартунга якобы является владельцем кипрского так называемого золотого паспорта — это когда гражданство предоставляется в обмен на инвестиции. Паспорт якобы действителен в течение 10 лет и заканчивается в 2027 году. Летом 2022 года проверкой этих сведений даже занимался Следственный комитет, но результаты в прессе так и не появились.

Рифат Шайхутдинов и хуторок в Финляндии

Ещё один (с 2003 года) старожил Думы — 60-летний Рифат Шайхутдинов. Сейчас в парламенте он заседает во фракции ЛДПР и занимает должность первого заместителя председателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Из года в год башкирская пресса называет его самым богатым представителем республики в Госдуме.

В своей декларации за 2020 год Шайхутдинов указал, что является владельцем половины целого хутора в Финляндии. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В своей декларации за 2020 год Шайхутдинов указал, что является владельцем половины целого хутора в Финляндии — имение Пентилкума названо в честь воображаемого места действия романа финского писателя Вяйнё Линны "Здесь, под Полярной звездой". На территории площадью 6,8 тыс. квадратных метров, отстроенной по образцу середины прошлого века, располагаются мотель и ресторан. У его нынешней жены Гюзель Исмагиловой в собственности жилой дом в Савоне (провинция Италии) площадью 310 квадратов. Также известно, что бывшая супруга депутата и дети от первого брака живут в Австралии.

Согласно официальной биографии, с жириновцами депутат сходился дважды. В 2003–2011 годах как депутат IV и V созывов и после думских выборов 2021 года — то есть в текущем созыве.

Шайхутдинов должен быть многим обязан ЛДПР — в 2004–2011 годах в его отношении велось уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве Главного агентства воздушных сообщений гражданской авиации (ГАВС), а также в растрате. Ущерб от работы бывшего директора оценивался в сумму почти миллиард рублей. Тогда только что назначенный председателем Следственного комитета Александр Бастрыкин добивался лишения фигуранта депутатской неприкосновенности, но не преуспел из-за категорического отказа ЛДПР сдать однопартийца.

Павел Федяев

Депутат от партии "Единая Россия" Павел Федяев — сын Михаила Федяева, владельца печально известной шахты "Листвяжная", где в ноябре 2021 года из-за масштабной аварии погиб 51 человек и ещё 106 пострадали. Нынешний созыв Думы у 41-летнего парламентария уже третий по счёту.

В прошлом созыве Павел Федяев был заместителем председателя Комитета по транспорту и строительству, а также занимался вопросами перевозок. В нынешнем — депутат входит в состав секции морского и речного транспорта. Парламентарий выступает за то, чтобы отдать российским перевозчикам преимущество при перевозке грузов по Северному морскому пути.

Депутат от партии "Единая Россия" Павел Федяев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Выходец из Кузбасса уже неплохо обжился в Москве — заработанные деньги семейство Федяевых предпочитало вкладывать в элитную недвижимость российской столицы. В разные годы на Павла записывались с десяток различных помещений, включая апартаменты с машиноместами в Москва-Сити, квартиры в "Алых парусах" и в Кропоткинском переулке, дом в посёлке Горки-2 на Рублёвском шоссе. Общая стоимость найденной Life.ru недвижимости Федяевых могла достигать миллиарда рублей в ценах 2021 года.

А в конце прошлого года произошла большая утечка из баз данных ОАЭ, которые содержали сведения об иностранных владельцах дубайской недвижимости. Данные якобы получил американский Центр перспективных оборонных исследований (некоммерческая организация C4ADS), изучающий международную преступность и конфликты. Он в свою очередь передал эти данные европейским и некоторым отечественным беглым журналистам.

Если верить этим данным, семья Павла Федяева в 2022 году купила две квартиры в Дубае площадью 179 и 112 квадратных метров суммарной стоимостью 361 млн рублей.

Нужно ли российским депутатам и сенаторам выезжать за границу? 0 Нечего им там делать, их выбирали, чтобы в России делами занимались Пусть выезжают, но только по служебным делам Я не слежу за жизнью депутатов, своих забот хватает

Авторы Евгений Кузнецов