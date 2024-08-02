Сенатору Савельеву предъявили обвинение в подготовке к убийству
Сенатору Дмитрию Савельеву были предъявлены обвинения в организации подготовки к убийству в рамках части третьей статьи 33, части первой статьи 30 и пункту "з" части второй статьи 105 УК РФ. Об этом из зала Басманного суда столицы, где рассматривали меру пресечения для обвиняемого.
"Ходатайство будет рассмотрено при участии обвиняемого Савельева", — сказал судья Тимур Вахрамеев. Журналистов из зала уже удалили.
Напомним, сегодня Дмитрий Савельев был лишён парламентской неприкосновенности в связи подозрениями в его причастности к подготовке убийства. Его задержали, когда он выходил из зала заседаний Совфеда. Сенатор утверждает, что невиновен.
ТАСС / Сергей Карпухин