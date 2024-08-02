Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра

По данным следствия, в августе 2023 года сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство. Имя предполагаемой жертвы в сообщении СК не приводится, однако по данным Life.ru, речь идёт о бизнес-партнёре Савельева по фамилии Ионов. За помощью с поиском киллера член Совфеда обратился к своему знакомому, но об этом стало известно правоохранительным органам.