Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра
СК РФ: В отношении сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству
Дмитрий Савельев был задержан сегодня прямо на выходе из здания Совфеда. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации
Главное следственное управление СК Российской Федерации подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству.
По данным следствия, в августе 2023 года сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство. Имя предполагаемой жертвы в сообщении СК не приводится, однако по данным Life.ru, речь идёт о бизнес-партнёре Савельева по фамилии Ионов. За помощью с поиском киллера член Совфеда обратился к своему знакомому, но об этом стало известно правоохранительным органам.
Для изобличения заказчика и организаторов преступления пришлось пойти на инсценировку убийства.
"После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее 2 августа российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие, и Савельева задержали на выходе с заседания.