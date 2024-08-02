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2 августа, 12:34

Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра

СК РФ: В отношении сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству

Дмитрий Савельев был задержан сегодня прямо на выходе из здания Совфеда. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Дмитрий Савельев был задержан сегодня прямо на выходе из здания Совфеда. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Главное следственное управление СК Российской Федерации подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству.

По данным следствия, в августе 2023 года сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство. Имя предполагаемой жертвы в сообщении СК не приводится, однако по данным Life.ru, речь идёт о бизнес-партнёре Савельева по фамилии Ионов. За помощью с поиском киллера член Совфеда обратился к своему знакомому, но об этом стало известно правоохранительным органам.

Для изобличения заказчика и организаторов преступления пришлось пойти на инсценировку убийства.

"После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение", — говорится в сообщении ведомства.

Задержанного сенатора Савельева подозревают в покушении на бизнес-партнёра
Задержанного сенатора Савельева подозревают в покушении на бизнес-партнёра

Напомним, ранее 2 августа российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие, и Савельева задержали на выходе с заседания.

Марина Фещенко
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