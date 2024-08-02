Задержанного сенатора Савельева подозревают в покушении на бизнес-партнёра

Российского сенатора Дмитрия Савельева, которого ранее задержали прямо в Совете Федерации, подозревают в подготовке убийства бизнес-партнёра по фамилии Ионов. Об этом узнал SHOT.

Как пишет телеграм-канал, Савельев предполагал, что его бизнес-партнёр растратил все деньги компании, а потому решил расправиться с ним. Нанял за 100 тысяч долларов киллера — бывшего сотрудника ФСИН. Тот пошёл не на убийство, а к силовикам, и передал им всю информацию.

Напомним, ранее 2 августа российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие, и Савельева задержали на выходе с заседания.