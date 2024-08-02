Задержанного сенатора Савельева подозревают в покушении на бизнес-партнёра
Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru
Российского сенатора Дмитрия Савельева, которого ранее задержали прямо в Совете Федерации, подозревают в подготовке убийства бизнес-партнёра по фамилии Ионов. Об этом узнал SHOT.
Как пишет телеграм-канал, Савельев предполагал, что его бизнес-партнёр растратил все деньги компании, а потому решил расправиться с ним. Нанял за 100 тысяч долларов киллера — бывшего сотрудника ФСИН. Тот пошёл не на убийство, а к силовикам, и передал им всю информацию.
Напомним, ранее 2 августа российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие, и Савельева задержали на выходе с заседания.
В прошлый раз такое произошло несколько лет назад: сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Сначала сообщалось, что его обвиняют лишь по двум статьям: "Участие в преступном сообществе" и "Давление на свидетеля", позже к ним присоединилась и статья "Убийство". В итоге экс-сенатору дали пожизненное.