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2 августа, 12:18

Задержанного сенатора Савельева подозревают в покушении на бизнес-партнёра

Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Российского сенатора Дмитрия Савельева, которого ранее задержали прямо в Совете Федерации, подозревают в подготовке убийства бизнес-партнёра по фамилии Ионов. Об этом узнал SHOT.

Как пишет телеграм-канал, Савельев предполагал, что его бизнес-партнёр растратил все деньги компании, а потому решил расправиться с ним. Нанял за 100 тысяч долларов киллера — бывшего сотрудника ФСИН. Тот пошёл не на убийство, а к силовикам, и передал им всю информацию.

Сенатору Савельеву в ближайшее время предъявят обвинение по статье "Убийство"
Сенатору Савельеву в ближайшее время предъявят обвинение по статье "Убийство"

Напомним, ранее 2 августа российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие, и Савельева задержали на выходе с заседания.

В прошлый раз такое произошло несколько лет назад: сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Сначала сообщалось, что его обвиняют лишь по двум статьям: "Участие в преступном сообществе" и "Давление на свидетеля", позже к ним присоединилась и статья "Убийство". В итоге экс-сенатору дали пожизненное.

Александра Вишнякова
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