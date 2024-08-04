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4 августа, 05:35

Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий

Сенатор Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Сенатор Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Фигурантом дела сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке убийства бизнес-партнёра, стал ветеран боевых действий в Афганистане, имеющий награды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Обвиняемый Нефёдов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", — цитирует агентство материалы дела.

Фигурант был арестован ещё в марте — за 5 месяцев до задержания самого Савельева.

Кстати, в Российском союзе ветеранов Афганистана ранее рассказывали, что сенатор также служил в Афганистане и тоже имеет несколько наград, в том числе две медали "За отвагу".

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Напомним, парламентария Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации и лишили неприкосновенности прямо по ходу заседания. Оказалось, что сенатора подозревают в организации убийства бизнес-партнёра. Для изобличения заказчика и организаторов правоохранителям пришлось даже пойти на инсценировку убийства. Савельеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. Однако он вину отрицает.

Александра Вишнякова
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