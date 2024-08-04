Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий

Фигурантом дела сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке убийства бизнес-партнёра, стал ветеран боевых действий в Афганистане, имеющий награды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Обвиняемый Нефёдов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу", — цитирует агентство материалы дела.

Фигурант был арестован ещё в марте — за 5 месяцев до задержания самого Савельева.