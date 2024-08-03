"Дёргается глаз, поджаты губы": Физиогномист считала готовность к "бою" на лице сенатора Савельева в момент ареста Физиогномист Ковалёва видит стресс под маской невозмутимости сенатора Савельева 3 августа, 18:44 Дмитрий Савельев в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Сенатор Дмитрий Савельев скрывал напряжение и беспокойство под маской невозмутимости в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения по обвинению в организации убийства. Об этом рассказала РИА "Новости" психолог, эксперт по физиогномии Наталья Ковалёва.

"Видно, что Савельев находится в очень напряжённом состоянии. Его тело натянуто как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдаёт его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым", — отметила она.

По её словам, обращают на себя внимание поджатые губы сенатора, что говорит о его внутреннем недовольстве происходящим. Также дёргается один глаз, моргания становятся слишком частыми к концу заседания, добавила Ковалёва. Она подчеркнула, что обвиняемый явно не испытывает раскаяния или сожаления, однако, судя по взгляду, готов продолжать борьбу.

Авторы Татьяна Миссуми