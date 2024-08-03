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"Дёргается глаз, поджаты губы": Физиогномист считала готовность к "бою" на лице сенатора Савельева в момент ареста

Физиогномист Ковалёва видит стресс под маской невозмутимости сенатора Савельева

3 августа, 18:44
Дмитрий Савельев в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Дмитрий Савельев в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Сенатор Дмитрий Савельев скрывал напряжение и беспокойство под маской невозмутимости в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения по обвинению в организации убийства. Об этом рассказала РИА "Новости" психолог, эксперт по физиогномии Наталья Ковалёва.

"Видно, что Савельев находится в очень напряжённом состоянии. Его тело натянуто как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдаёт его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым", отметила она.

По её словам, обращают на себя внимание поджатые губы сенатора, что говорит о его внутреннем недовольстве происходящим. Также дёргается один глаз, моргания становятся слишком частыми к концу заседания, добавила Ковалёва. Она подчеркнула, что обвиняемый явно не испытывает раскаяния или сожаления, однако, судя по взгляду, готов продолжать борьбу.

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Напомним, сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации и лишили неприкосновенности. Его подозревают в организации убийства бизнес-партнёра из-за финансовых споров. Возбуждено уголовное дело. Сенатора арестовали на 2 месяца, свою вину он не признал и назвал случившееся "провокацией". Адвокаты Савельева намерены обжаловать арест.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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