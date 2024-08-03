Адвокаты сенатора Савельева будут обжаловать его арест

Адвокаты арестованного до 2 октября сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева планируют обжаловать решение суда, пишет ТАСС.

"Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением Уголовно-процессуального кодекса", — пояснила правозащитница Савельева Татьяна Лупандина.