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3 августа, 01:14

Адвокаты сенатора Савельева будут обжаловать его арест

Адвокаты арестованного до 2 октября сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева планируют обжаловать решение суда, пишет ТАСС.

"Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением Уголовно-процессуального кодекса", — пояснила правозащитница Савельева Татьяна Лупандина.

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Напомним, Дмитрия Савельева задержали прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Его лишили неприкосновенности прямо по ходу заседания. Парламентарию предъявили обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство" и арестовали на два месяца. Сам задержанный вину отрицает.

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Пресс-служба Совета Федерации

Анатолий Симоненко
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