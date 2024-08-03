"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного сенатора Савельева

Тульское региональное отделение "Единой России" приостановило членство сенатора Дмитрия Савельева после его ареста. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"В соответствии с требованием Устава партии "Единая Россия" в связи с возбуждением уголовного дела в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года приостановлено его членство в партии", — указано в сообщении.