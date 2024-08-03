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Регион
2 августа, 23:14

"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного сенатора Савельева

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев. Обложка © ТАСС / КН / Карпухин Сергей

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев. Обложка © ТАСС / КН / Карпухин Сергей

Тульское региональное отделение "Единой России" приостановило членство сенатора Дмитрия Савельева после его ареста. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"В соответствии с требованием Устава партии "Единая Россия" в связи с возбуждением уголовного дела в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года приостановлено его членство в партии", — указано в сообщении.

Кроме того, членство Савельева в президиуме регионального политсовета и в региональном политсовете партии тоже приостановлено.

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Напомним, Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора Дмитрия Савельева по обвинению в организации убийства. Ранее Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Позже ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". Сам парламентарий вину отрицает.

Анатолий Симоненко
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