Особняк в Британии, элитный автопарк: Life.ru узнал, чем владеет семья задержанного сенатора Савельева

Семья сенатора Совфеда РФ Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в подготовке убийства, ни в чём себе не отказывала, пока не вскрылись тайные подробности о его деятельности. У них имеется дом в Великобритании, семь земельных участков, несколько машин и квартир, а также мотоцикл Harley-Davidson, для души. Об этом пишет SHOT.

Супруга сенатора Савельева Ольга едет с сыновьями за подарком мужу на день рождения. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, в собственности сенатора и его родных числился домик на Туманном Альбионе площадью около 500 квадратов, семь участков общей площадью 15,6 гектара, внушительных размеров имение площадью более 1,3 тысячи кв. м, квартиры (на Савельеве и его жене Ольге по 247 и 258 квадратов, одна из которых расположена в Курсовом переулке в районе Пречистенки), коллекция нежилых помещений, банька, сторожка и дом для гостей. Также у них есть несколько гаражей, которые есть, чем заполнить. К примеру, у семейства есть Range Rover, "харлей" и жемчужина автопарка — ВАЗ-2105.









Семья сенатора любит путешествия, а его жена Ольга, объездившая 60 стран, и вовсе считает себя travel-блогером. При этом дети Савельева учатся в трёх разных государствах. Семейство любит помпезные праздники и популярных исполнителей. К примеру, в 2019 году на дне рождения Ольги Светлана Лобода доказывала свой статус суперзвезды, Иван Дорн учил Савельевых танцевать без стеснения, а Дима Билан рассказывал о возможности всего невозможного. Чтобы пригласить певцов, семья вывалила около 10 миллионов рублей на их гонорары за выступления.