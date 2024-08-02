Особняк в Британии, элитный автопарк: Life.ru узнал, чем владеет семья задержанного сенатора Савельева
SHOT: В собственности семьи сенатора Савельева есть дом в Великобритании
Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru
Семья сенатора Совфеда РФ Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в подготовке убийства, ни в чём себе не отказывала, пока не вскрылись тайные подробности о его деятельности. У них имеется дом в Великобритании, семь земельных участков, несколько машин и квартир, а также мотоцикл Harley-Davidson, для души. Об этом пишет SHOT.
Супруга сенатора Савельева Ольга едет с сыновьями за подарком мужу на день рождения. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, в собственности сенатора и его родных числился домик на Туманном Альбионе площадью около 500 квадратов, семь участков общей площадью 15,6 гектара, внушительных размеров имение площадью более 1,3 тысячи кв. м, квартиры (на Савельеве и его жене Ольге по 247 и 258 квадратов, одна из которых расположена в Курсовом переулке в районе Пречистенки), коллекция нежилых помещений, банька, сторожка и дом для гостей. Также у них есть несколько гаражей, которые есть, чем заполнить. К примеру, у семейства есть Range Rover, "харлей" и жемчужина автопарка — ВАЗ-2105.
Семья сенатора любит путешествия, а его жена Ольга, объездившая 60 стран, и вовсе считает себя travel-блогером. При этом дети Савельева учатся в трёх разных государствах. Семейство любит помпезные праздники и популярных исполнителей. К примеру, в 2019 году на дне рождения Ольги Светлана Лобода доказывала свой статус суперзвезды, Иван Дорн учил Савельевых танцевать без стеснения, а Дима Билан рассказывал о возможности всего невозможного. Чтобы пригласить певцов, семья вывалила около 10 миллионов рублей на их гонорары за выступления.
Сегодня жена Савельева вместе с сыновьями направилась на поиски подходящего подарка сенатору к его дню рождения, который он будет праздновать завтра.
Напомним, ранее 2 августа Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности. Его подозревают в причастности к организации убийства. Совфед ответил положительно, после чего Савельев был задержан на выходе к концу заседания. А после потекла информация и о его имуществе, в частности о доме в Великобритании. Чтобы задержать сенатора даже пришлось устроить инсценировку убийства.