Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 07:33

Зампреда правительства Хабаровского края Никонова уличили в получении взятки

Евгений Никонов. Обложка © Telegram / ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z

Евгений Никонов. Обложка © Telegram / ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z

Заместителя председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Рассказали журналистам в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, чиновник получил деньги при заключении контрактов. О чём именно идёт речь, не уточняется.

Экс-главу Военно-строительной компании Минобороны отправили под стражу
Экс-главу Военно-строительной компании Минобороны отправили под стражу

Напомним, о задержании Евгения Никонова стало известно утром 30 июля. Чиновник проходит по делу о коррупции, с ним проводят следственные действия.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Региональные власти
  • Коррупция
  • Политика
  • Происшествия
  • Криминал
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров