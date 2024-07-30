Зампреда правительства Хабаровского края Никонова уличили в получении взятки
Евгений Никонов. Обложка © Telegram / ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z
Заместителя председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Рассказали журналистам в правоохранительных органах.
По словам собеседника ТАСС, чиновник получил деньги при заключении контрактов. О чём именно идёт речь, не уточняется.
Напомним, о задержании Евгения Никонова стало известно утром 30 июля. Чиновник проходит по делу о коррупции, с ним проводят следственные действия.