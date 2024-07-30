Зампреда правительства Хабаровского края Никонова уличили в получении взятки

Заместителя председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Рассказали журналистам в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, чиновник получил деньги при заключении контрактов. О чём именно идёт речь, не уточняется.