В Хабаровске силовиками задержан зампред краевого правительства Евгений Никонов
Евгений Никонов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей
В Хабаровске правоохранители взяли под стражу заместителя председателя правительства края Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия", — сказал источник.
Ранее Life.ru рассказывал, что был задержан по делу о коррупции генерал армии Дмитрий Булгаков, который на посту замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение. Он отправлен под арест в СИЗО "Бутырка".