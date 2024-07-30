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30 июля, 07:05

В Хабаровске силовиками задержан зампред краевого правительства Евгений Никонов

Евгений Никонов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Евгений Никонов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

В Хабаровске правоохранители взяли под стражу заместителя председателя правительства края Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия", — сказал источник.

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Ранее Life.ru рассказывал, что был задержан по делу о коррупции генерал армии Дмитрий Булгаков, который на посту замминистра обороны отвечал за материально-техническое обеспечение. Он отправлен под арест в СИЗО "Бутырка".

Николай Рюмин
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