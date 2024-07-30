В Хабаровске силовиками задержан зампред краевого правительства Евгений Никонов

В Хабаровске правоохранители взяли под стражу заместителя председателя правительства края Евгения Никонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия", — сказал источник.