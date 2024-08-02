У сенатора Савельева в пользовании был дом в Британии в почти 500 квадратов

У сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева и его семьи в 2020 году в пользовании находился дом в Великобритании. Площадь жилья достигла 489 квадратных метров, сообщает РИА "Новости", опираясь на соответствующие документы.

Дом был в использовании не только у сенатора, но также у его супруги и трёх детей с 2016 года. В 2020 году, судя по документам, семья продолжала иметь в пользовании данный объект недвижимости.