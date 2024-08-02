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2 августа, 13:17

У сенатора Савельева в пользовании был дом в Британии в почти 500 квадратов

У сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева и его семьи в 2020 году в пользовании находился дом в Великобритании. Площадь жилья достигла 489 квадратных метров, сообщает РИА "Новости", опираясь на соответствующие документы.

Дом был в использовании не только у сенатора, но также у его супруги и трёх детей с 2016 года. В 2020 году, судя по документам, семья продолжала иметь в пользовании данный объект недвижимости.

Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра
Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра

Напомним, сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. В ближайшее время сенатору предъявят обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", также следствие требует его ареста. Сам парламентарий обещает предоставить доказательства своей невиновности.

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Пресс-служба Совета Федерации

Наталья Афонина
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