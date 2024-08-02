Киллер в СИЗО: Стало известно, кого и за что мог заказать сенатор Савельев Mash: Сенатор Савельев мог заказать убийство бизнес-партнёра Ионова из-за денег 2 августа, 14:38 Дмитрий Савельев. Фото © council.gov.ru

Задержанный сенатор Дмитрий Савельев, предположительно, намеревался убить предпринимателя Сергея Ионова, которому перечислял деньги на развитие бизнеса, но заподозрил его в растрате. Об этом сообщает Mash.

Сергей Ионов. Фото © Telegram / Mash

Два года назад Ионов числился советником гендиректора компании по установке охранных систем Андрея Андриановского. Соучредителем фирмы был Савельев. Ионов позже оказался под следствием и был осуждён на 2,5 года за растрату денег организации в размере порядка 1,6 миллионов рублей. В 2022 году Андриановский ушёл из бизнеса, затем его покинул и Савельев.

По словам окружения, сенатор был очень недоволен, что средства ушли не на развитие компании, тем более что Ионов вернул лишь часть денег во время следствия. Как предполагается, Савельев заказал убийство Ионова в СИЗО, желая отомстить за пропажу 1,6 миллиона рублей, при том что, предположительно, потратил на организацию преступления 9 миллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми