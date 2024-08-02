Заметно нервничал: Савельев засветился в прямой трансляции за несколько минут до задержания
Камеры сняли лицо сенатора Дмитрия Савельева за несколько минут до задержания
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев попал на прямую трансляцию из Совфеда за несколько минут до задержания. Он заметно нервничал. В конце заседания в зале во время оваций появился генпрокурор Игорь Краснов. Он попросил снять неприкосновенность с сенатора из-за подозрения в подготовке убийства своего бывшего бизнес-партнёра Ионова.
Фрагмент из трансляции заседания Совета Федерации 2 августа. Видео © SHOT
Напомним, ранее 2 августа российского сенатора Дмитрия Савельева потребовали лишить неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие, и Савельева задержали на выходе с заседания.
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