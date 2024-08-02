Заметно нервничал: Савельев засветился в прямой трансляции за несколько минут до задержания

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев попал на прямую трансляцию из Совфеда за несколько минут до задержания. Он заметно нервничал. В конце заседания в зале во время оваций появился генпрокурор Игорь Краснов. Он попросил снять неприкосновенность с сенатора из-за подозрения в подготовке убийства своего бывшего бизнес-партнёра Ионова.