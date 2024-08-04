Стало известно о бизнесе воина-афганца, сообщника сенатора Савельева
СМИ: Предполагаемый фигурант Савельева был учредителем пяти компаний в Туле
Бизнес в Туле держал предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева. Какие именно Юрий Нефёдов вёл дела в этом городе России, выяснило РИА "Новости" на основе данных из открытых источников.
Нефёдов был учредителем пяти компаний. На данный момент функционирует только ООО "Подъяче" в Тульской области. Оно занимается арендой и управлением собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества. Уставный капитал ООО "Подъяче" составляет 10 тысяч рублей. Там же, в Туле, находились ещё три ликвидированные компании: ООО "Рамбрус", ООО "Тулаотель-сервис", а также МИКК "Кредит-бюро".
Компания "Рамбрус" занималась деятельностью в области радиовещания и телевидения. Основным видом работы у "Тулаотель-сервис" была деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Согласно данным ЕГРЮЛ, в МИКК "Кредит-бюро" Нефёдов выступал соучредителем. Его доля составляла 3465 рублей.
В 2006 году у Нефёдова и его партнёров появилось ООО "Руком". Компания находилась в Москве. Доля Нефёдова составляла 30%. Основным видом деятельности было создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Также было названо ещё 23 вида деятельности в качестве дополнения.
Напомним, что сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. Выяснилось, что его подозревают в организации заказного убийства бизнес-компаньона Сергея Ионова. Сенатору не понравилось, что тот вернул лишь часть из растраченных средств. В итоге после изобличения заказчика путём инсценировки убийства Савельеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца, однако свою вину он не признаёт. Ещё одним фигурантом дела Савельева является ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Нефёдов.