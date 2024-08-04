Стало известно о бизнесе воина-афганца, сообщника сенатора Савельева

Бизнес в Туле держал предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева. Какие именно Юрий Нефёдов вёл дела в этом городе России, выяснило РИА "Новости" на основе данных из открытых источников.

Нефёдов был учредителем пяти компаний. На данный момент функционирует только ООО "Подъяче" в Тульской области. Оно занимается арендой и управлением собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества. Уставный капитал ООО "Подъяче" составляет 10 тысяч рублей. Там же, в Туле, находились ещё три ликвидированные компании: ООО "Рамбрус", ООО "Тулаотель-сервис", а также МИКК "Кредит-бюро".

Компания "Рамбрус" занималась деятельностью в области радиовещания и телевидения. Основным видом работы у "Тулаотель-сервис" была деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Согласно данным ЕГРЮЛ, в МИКК "Кредит-бюро" Нефёдов выступал соучредителем. Его доля составляла 3465 рублей.