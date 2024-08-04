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Регион
4 августа, 07:23

Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за "убийство" бизнес-партнёра

ТАСС: Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

Дмитрий Савельев. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Дмитрий Савельев. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Сенатор Дмитрий Савельев весьма щедро заплатил за "убийство" своего бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова, смерть которого была в итоге инсценирована, а парламентарий задержан. Сенатор отстегнул из своего кармана в 10 раз больше денег, чем его неприятель растратил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, Ионов признался в растрате 1,6 млн рублей, принадлежащих компании "Оптомониторинг", соучредителем которой является Савельев, а совладельцами — его сыновья. Ущерб пришлось частично возместить, после чего провинившийся был осуждён на два года и шесть месяцев. Однако Савельев бизнес-партнёра не простил.

"Летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба", — заявил источник в правоохранительных органах.

Ионов на суде признавался, что получил 1,6 млн рублей от "Оптомониторинга" на командировки, но деньгам нашлось другое применение.

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Напомним, что Дмитрия Савельева задержали 2 августа прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. Выяснилось, что сенатора подозревают в организации заказного убийства бизнес-компаньона Сергея Ионова. Сенатору не понравилось, что тот вернул лишь часть из растраченных средств. В итоге после изобличения заказчика путём инсценировки убийства Савельеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца, однако свою вину он не признаёт.

Владимир Озеров
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