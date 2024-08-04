Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за "убийство" бизнес-партнёра

Сенатор Дмитрий Савельев весьма щедро заплатил за "убийство" своего бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова, смерть которого была в итоге инсценирована, а парламентарий задержан. Сенатор отстегнул из своего кармана в 10 раз больше денег, чем его неприятель растратил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, Ионов признался в растрате 1,6 млн рублей, принадлежащих компании "Оптомониторинг", соучредителем которой является Савельев, а совладельцами — его сыновья. Ущерб пришлось частично возместить, после чего провинившийся был осуждён на два года и шесть месяцев. Однако Савельев бизнес-партнёра не простил.

"Летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба", — заявил источник в правоохранительных органах.