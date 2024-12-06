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6 декабря, 09:36

Опубликовано фото саровского маньяка, отрезавшего голову сиделке

Маньяка, который нападал на людей в Сарове, отправили в СИЗО

Маньяк, который нападал на людей в Сарове. Обложка © SHOT

Маньяк, который нападал на людей в Сарове. Обложка © SHOT

Маньяка, который нападал на людей в Сарове и отрезал голову соцработнице, отправили в СИЗО на два месяца. На заседании убийца сидел молча, уставившись глазами в пол. SHOT публикует фото жестокого преступника.

Сейчас нижегородские следователи проверяют его на причастность к другим нераскрытым убийствам, сравнивают метод и почерк.

На видео попало задержание предполагаемого саровского маньяка, отрезавшего голову соцработнице
На видео попало задержание предполагаемого саровского маньяка, отрезавшего голову соцработнице

Напомним, убийца прокрался за 77- летней социальной работницей в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду, убил обоих, а соцработнице отрезал голову. Его искали по всему городу. Но чуть позже маньяк сам решил вернуться на место преступления, чтобы забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но по дороге его задержали полицейские.

Александра Вишнякова
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