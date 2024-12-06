Опубликовано фото саровского маньяка, отрезавшего голову сиделке

Маньяка, который нападал на людей в Сарове и отрезал голову соцработнице, отправили в СИЗО на два месяца. На заседании убийца сидел молча, уставившись глазами в пол. SHOT публикует фото жестокого преступника.

Напомним, убийца прокрался за 77- летней социальной работницей в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду, убил обоих, а соцработнице отрезал голову. Его искали по всему городу. Но чуть позже маньяк сам решил вернуться на место преступления, чтобы забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но по дороге его задержали полицейские.