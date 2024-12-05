На видео попало задержание предполагаемого саровского маньяка, отрезавшего голову соцработнице

Момент задержания предполагаемого саровского маньяка, который отрезал голову соцработнице, попал на видео. По данным SHOT, его взяли на проспекте Музрукова, подозреваемый попался буквально напротив отдела полиции. Во время обысков у 29-летнего местного жителя нашли окровавленную одежду.

Задержание предполагаемого саровского маньяка, отрезавшего голову соцработнице. Видео © SHOT

Предварительно, подозреваемый пытался вернуться на место зверского убийства, чтобы оценить там обстановку, но по дороге его встретили полицейские