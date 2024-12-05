Задержан маньяк, зарезавший инвалида и его сиделку в Сарове

Задержан мужчина, который нападал на людей, в Сарове. Им оказался 29-летний местный житель. Сейчас нижегородские следователи, по данным SHOT, проверяют его на причастность к нераскрытым убийствам за последние 15 лет, сравнивают метод и почерк.

Вчера убийца прокрался за 77- летней социальной работницей в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду, убил обоих, а соцработнице отрезал голову. Жители Сарова сегодня были в панике, местные боялись выходить на улицу, отпускать детей в школу, а мужчины собирались в группы, чтобы самостоятельно убийцу «поймать на живца». Они сообщают, что за последние дни в городе было совершено ещё несколько нападений, но жертвы смогли убежать.

Как рассказали телеграм-каналу саровчане, накануне неадекват также набросился на девушку на тропинке возле местной школы, схватил её за рюкзак и повалил на землю. Она начала кричать, чем и отпугнула нападавшего. Также, по словам местных, подросток забежал в автобус и попросил скорее закрыть, потому что за ним гнался мужчина с ножом. Связан ли с этими инцидентами задержанный сейчас также проверяется.