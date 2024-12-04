Неизвестный зарезал инвалида и расчленил его пожилую сиделку в Сарове

В закрытом городе Саров Нижегородской области произошло двойное убийство: неизвестный убил мужчину и его сиделку. Детали истории узнал SHOT.

Неизвестный зарезал инвалида и расчленил его соцработницу в Сарове. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

Страшная история произошла сегодня вечером в городе Сарове на проспекте Ленина. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина прокрался за социальным работником в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду, убил обоих, а 77-летней сиделке отрезал голову. Точные подробности трагедии выясняются. В СК подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также по неподтверждённой информации, мужчина с ножом угрожал подростку на улице Зернова. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи.