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4 декабря, 20:55

Неизвестный зарезал инвалида и расчленил его пожилую сиделку в Сарове

СК: В Сарове найдены тела мужчины и женщины без головы, возбуждено дело

В закрытом городе Саров Нижегородской области произошло двойное убийство: неизвестный убил мужчину и его сиделку. Детали истории узнал SHOT.

Неизвестный зарезал инвалида и расчленил его соцработницу в Сарове. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

Страшная история произошла сегодня вечером в городе Сарове на проспекте Ленина. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина прокрался за социальным работником в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду, убил обоих, а 77-летней сиделке отрезал голову. Точные подробности трагедии выясняются. В СК подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также по неподтверждённой информации, мужчина с ножом угрожал подростку на улице Зернова. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи.

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Не менее жуткая история ранее произошла в Москве. Там на Рублёвском шоссе женщина зарезала своего мужа. Известно, что всё произошло в ходе ссоры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Оксана Попова
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