Тело убитого мужчины найдено в доме на Рублёвке, его жена задержана

В Москве задержали женщину, которая во время ссоры убила ножом своего супруга. Мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Следователи рассказали, что зимним вечером в квартире жилого дома на Рублёвском шоссе женщина зарезала своего мужа, ударив того в грудь ножом в грудь по меньшей мере один раз. Они внезапно поругались на почве личной неприязни. Судя по фото, мужчина мог скончаться от кровопотери после удара ножом.

«Возбуждено уголовное дело, женщина задержана, её привлечение к уголовной ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ) на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре», — сообщили в прокуратуре.