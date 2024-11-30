Россиянин на первом свидании убил сына новой подруги одним ударом в кадык

В городе Строитель Белгородской области первое свидание 41-летнего Кирилла с 50-летней Оксаной обернулось смертью её сына. Новый ухажёр сломал кадык 27-летнему парню, отчего он задохнулся на месте, сообщает SHOT.

Кирилл познакомился с 50-летней Оксаной в Интернете и пригласил её к себе домой на встречу. Она пришла с сыном Николаем, и беседа проходила не очень гладко. Поздно ночью, около двух часов, между Кириллом и Николаем произошёл конфликт, который превратился в драку. В ходе потасовки мужчина надавил коленом на горло парня, в результате чего тот потерял сознание и скончался от удушья.

Альфача уже задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он имел судимость за наркотики. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.