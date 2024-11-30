Россиянин на первом свидании убил сына новой подруги одним ударом в кадык
SHOT: В белгородском Строителе мужчина убил сына возлюбленной, сломав ему кадык
В городе Строитель Белгородской области первое свидание 41-летнего Кирилла с 50-летней Оксаной обернулось смертью её сына. Новый ухажёр сломал кадык 27-летнему парню, отчего он задохнулся на месте, сообщает SHOT.
Кирилл познакомился с 50-летней Оксаной в Интернете и пригласил её к себе домой на встречу. Она пришла с сыном Николаем, и беседа проходила не очень гладко. Поздно ночью, около двух часов, между Кириллом и Николаем произошёл конфликт, который превратился в драку. В ходе потасовки мужчина надавил коленом на горло парня, в результате чего тот потерял сознание и скончался от удушья.
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