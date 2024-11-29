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29 ноября, 13:06

Подросток умер после урока физкультуры в Татарстане

В Татарстане произошла трагедия: подросток скончался после урока физкультуры, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

28 ноября во время занятия физической культуры в Альметьевском политехническом техникуме один из учеников почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в медицинское учреждение, где, к сожалению, вскоре скончался.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» . В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти несовершеннолетнего.

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Ранее третьеклассница умерла после урока физкультуры в севастопольской школе № 48. Утром десятилетняя девочка позавтракала дома и отправилась на занятия в школу, беды ничто не предвещало.

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Life.ru

Марина Фещенко
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