Подросток умер после урока физкультуры в Татарстане
В Татарстане произошла трагедия: подросток скончался после урока физкультуры, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
28 ноября во время занятия физической культуры в Альметьевском политехническом техникуме один из учеников почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в медицинское учреждение, где, к сожалению, вскоре скончался.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» . В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти несовершеннолетнего.
Ранее третьеклассница умерла после урока физкультуры в севастопольской школе № 48. Утром десятилетняя девочка позавтракала дома и отправилась на занятия в школу, беды ничто не предвещало.
Life.ru