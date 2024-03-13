"Нам нужен дядя Вова!": Красногорские школьники устроили бунт, чтобы вернуть физрука

В Красногорске сотни учеников школы № 16 требуют вернуть преподавателя физкультуры Владимира Роженцева. Педагогу пришлось уволиться из-за жалобы девятиклассника, который кинул учителю мяч в голову, пишет SHOT.

В Красногорске школьники требуют вернуть учителя физкультуры Роженцева. Видео © Telegram / SHOT

"Верните дядю Вову!", "За дядю Вову!", "Нам нужен дядя Вова!" — скандируют школьники.

Всё произошло 6 марта во время совмещённого урока у 7-го и 9-го классов. Один из "старшаков" срывал занятие, не реагируя на просьбу преподавателя быть потише. В итоге физрук не выдержал и кинул мяч в его сторону, чтобы привлечь внимание. Тот слегка коснулся школьника, после чего учитель извинился за это. Однако ученик в ответ со всей силы бросил мяч в лицо учителю. По словам остальных ребят, конфликт удалось замять сразу, но позже пацан пожаловался отцу, что дядя Вова чуть ли не избил его. В итоге Роженцеву пришлось уволиться после 10 лет работы в школе.

Ученики утверждают, что учителя незаслуженно обвинили, а этот девятиклассник всегда славился плохим поведением. Дядю Вову уже поддержали родители учеников из других классов и выпускники. Семья педагога заявила, что он всегда полностью посвящал себя работе, говорил о своих подопечных и старался помочь им. Они отметили, что бросить мяч в голову 59-летнему педагогу — проявление неуважения к старшему поколению.