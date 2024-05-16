Третьеклассница умерла от отёка мозга после урока физкультуры в Севастополе
Третьеклассница умерла после урока физкультуры в севастопольской школе № 48. Утром десятилетняя девочка позавтракала дома и отправилась на занятия в школу, беды ничто не предвещало, пишет "Mash на волне".
Ученице стало плохо на первом уроке, она внезапно упала в обморок. Учитель и медицинский персонал школы пытались помочь ребёнку. Школьнице вызвали скорую. Несмотря на быстрый приезд медиков, ребёнок умер. По предварительным данным, смерть наступила из-за отёка головного мозга. Девочка не имела каких-либо хронических заболеваний, а в спортивной школе посещала тренировки по акробатике. В апреле она прошла полное медицинское обследование, по результатам которого врачи констатировали, что ребёнок здоров.
Похожая трагедия произошла в подмосковной Балашихе. 12-летняя ученица воскресной школы после уроков пришла домой и пожаловалась на сильную головную боль. Ребёнку дали таблетку обезболивающего, но это не помогло, и девочке становилось всё хуже. Затем девочка потеряла сознание, а изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. Её причиной стал инсульт.
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