Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 09:11
4897

«Тупорылое животное»: Краснодарский чиновник оскорбил мать погибшего бойца СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края Палий оскорбил мать бойца СВО

Андрей Палий. Обложка © администрация Краснодарского края

Андрей Палий. Обложка © администрация Краснодарского края

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, предположительно, оскорбил мать погибшего героя СВО Екатерину Сандецкую, назвав её за глаза «тупорылым животным». Об этом пишет Kub Mash и публикует предполагаемую запись с совещания администрации.

Андрей Палий оскорбил мать погибшего бойца СВО. Видео © Telegram / Kub Mash

«То, что там про Сандецкую — тупорылое животное, я вам так скажу [...] Она в слове ... четыре ошибки допускает. <...> Она парализует работу Медвёдовки и депутатов, всегда голосует против всех этих бюджетов», — говорит с возмущением Палий.

Саднецкая — депутат Совета Медвёдовского сельского поселения. Летом из рук главы она получила «Орден мужества», которым посмертно наградили её сына.

«Накапливал потихоньку»: Шестиклассник подарил бойцам СВО мотоцикл, который купил на сбережения
«Накапливал потихоньку»: Шестиклассник подарил бойцам СВО мотоцикл, который купил на сбережения

Ранее сообщалось, что в Бурятии возбуждено уголовное дело после того, как президент РФ Владимир Путин решил самостоятельно разобраться в инциденте с выселением семьи бойца СВО из служебного жилья. Следствие проверит действия чиновников, им вменяется халатность.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar