«Тупорылое животное»: Краснодарский чиновник оскорбил мать погибшего бойца СВО
Глава Тимашевского района Краснодарского края Палий оскорбил мать бойца СВО
Андрей Палий. Обложка © администрация Краснодарского края
Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, предположительно, оскорбил мать погибшего героя СВО Екатерину Сандецкую, назвав её за глаза «тупорылым животным». Об этом пишет Kub Mash и публикует предполагаемую запись с совещания администрации.
Андрей Палий оскорбил мать погибшего бойца СВО. Видео © Telegram / Kub Mash
«То, что там про Сандецкую — тупорылое животное, я вам так скажу [...] Она в слове ... четыре ошибки допускает. <...> Она парализует работу Медвёдовки и депутатов, всегда голосует против всех этих бюджетов», — говорит с возмущением Палий.
Саднецкая — депутат Совета Медвёдовского сельского поселения. Летом из рук главы она получила «Орден мужества», которым посмертно наградили её сына.
Ранее сообщалось, что в Бурятии возбуждено уголовное дело после того, как президент РФ Владимир Путин решил самостоятельно разобраться в инциденте с выселением семьи бойца СВО из служебного жилья. Следствие проверит действия чиновников, им вменяется халатность.