«Тупорылое животное»: Краснодарский чиновник оскорбил мать погибшего бойца СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, предположительно, оскорбил мать погибшего героя СВО Екатерину Сандецкую, назвав её за глаза «тупорылым животным». Об этом пишет Kub Mash и публикует предполагаемую запись с совещания администрации.

Андрей Палий оскорбил мать погибшего бойца СВО. Видео © Telegram / Kub Mash

«То, что там про Сандецкую — тупорылое животное, я вам так скажу [...] Она в слове ... четыре ошибки допускает. <...> Она парализует работу Медвёдовки и депутатов, всегда голосует против всех этих бюджетов», — говорит с возмущением Палий.

Саднецкая — депутат Совета Медвёдовского сельского поселения. Летом из рук главы она получила «Орден мужества», которым посмертно наградили её сына.