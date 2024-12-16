«Накапливал потихоньку»: Шестиклассник подарил бойцам СВО мотоцикл, который купил на сбережения
SHOT: Шестиклассник подарил бойцам СВО мотоцикл, который купил на сбережения
В Саратовской области 12-летний Максим Оружейников подарил военнослужащим мотоцикл, который купил на свои сбережения. Подросток с самого начала спецоперации (СВО) следит за успехами наших солдат на передовой и переживает за них. Парню захотелось сделать что-то приятное и помочь ребятам в преддверии Нового года, сообщает SHOT.
Максим Оружейников и его дедушка о подарке для бойцов СВО. Видео © Telegram / SHOT
Мальчишка откладывал деньги с карманных и скопил неплохую сумму. Но этого оказалось недостаточно, чтобы приобрести мотоцикл, который он приметил в качестве подарка. Транспорт стоил 95 тысяч рублей. Тогда подключились родители Макса — они добавили необходимую часть средств.
Школьник отправился в магазин вместе с дедушкой, чтобы выбрать модель железного коня, которая наиболее подходит для выполнения задач на фронте нашим штурмовикам. Двухколёсная «Альфа» сможет оперативно доставлять нужные грузы и продукты питания. В зону СВО ценный подарок от Максима передадут активисты Народного фронта.
«Им же тоже нужна помощь, они воюют за нас. Нам надо обязательно им помогать», — отметил Максим, говоря о своём подарке для военнослужащих.
Ранее в Москве открылись «Домики добра» для сбора помощи участникам СВО. Поддержать детей и боевой дух бойцов можно не только подарками, но и добрыми словами. В «Домиках добра» получится подписать открытки или записать видеообращения с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, которые волонтёры передадут адресатам.
Telegram / SHOT