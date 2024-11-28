В Госдуме призвали отменить новогодние салюты, а деньги направить участникам СВО

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев из фракции «Справедливая Россия» выступил с инициативой отменить новогодние фейерверки по всей России. Он предложил направить сэкономленные средства на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Обращения на имя мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева уже направлены.

Гусев в беседе с RT подчеркнул, что в 2023 году в 37 регионах России уже были введены ограничения на фейерверки: в 26 субъектах отменили городские салюты, а в 11 запретили использование пиротехники гражданами. Основными причинами отказа от фейерверков стали соображения безопасности и этики.

Депутат отметил, что в условиях, когда российские военнослужащие сталкиваются с трудностями на фронте, проведение дорогостоящих салютов выглядит неуместно. Он также напомнил о проблемах с компенсациями для участников СВО, на которые ранее указывали замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и генпрокурор Игорь Краснов. По их словам, в ведомства поступает множество жалоб на задержки выплат по ранениям.

Гусев считает важным ввести ограничения на федеральном уровне и направить средства, сэкономленные от отказа от фейерверков, на выплаты военнослужащим и их семьям. Он также упомянул, что ранее в 2023 году уже обращался к мэру Москвы с аналогичным предложением, и в результате в столице фейерверков не было.

Инициатива Гусева поддержана и другими депутатами. Так, представители ЛДПР призвали отказаться от закупок «корзин с подарками» для бюджетных организаций, предлагая направить эти средства на поддержку бойцов СВО.