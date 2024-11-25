Путин распространил на бойцов Росгвардии выплату в 400 тысяч за контракт на СВО

Президент России Владимир Путин решил распространить на Росгвардию разовую выплату в размере 400 тысяч рублей за подписание контракта с Минобороны РФ на участие в спецоперации на Украине. Указ за подписью главы государства опубликовали на сайте правовых актов.

В тексте говорится, что распоряжение главы государства вступило в силу с понедельника, 25 ноября, и распространяется на бойцов СВО, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

«Наименование дополнить словами «войсках национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в указе.