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Регион
25 ноября, 14:16

Путин распространил на бойцов Росгвардии выплату в 400 тысяч за контракт на СВО

Президент России Владимир Путин решил распространить на Росгвардию разовую выплату в размере 400 тысяч рублей за подписание контракта с Минобороны РФ на участие в спецоперации на Украине. Указ за подписью главы государства опубликовали на сайте правовых актов.

В тексте говорится, что распоряжение главы государства вступило в силу с понедельника, 25 ноября, и распространяется на бойцов СВО, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

«Наименование дополнить словами «войсках национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в указе.

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Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому некоторым участникам спецоперации на Украине, а также их жёнам спишут долги по кредитам в размере до 10 миллионов рублей. Этим распоряжением президент также продлил кредитные каникулы бойцам ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Владимир Озеров
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