Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. долгов по кредитам участников СВО

Некоторым участникам спецоперации на Украине, а также их супругам спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает от обязательств по кредитным договорам мобилизованных, военнослужащих, призывников (за исключением курсантов военных учебных заведений) и других граждан, заключивших контракт для службы в ВС РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года, а также их супругов. Сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей.

Кроме того, новый закон продлил кредитные каникулы участникам СВО. Бойцы могут обратиться к кредиторам с просьбой о предоставлении каникул до 31 декабря 2024 года. Ранее отсрочка предоставлялась на срок мобилизации или на период действия контракта с добавлением 30 дней. Теперь льготный период увеличен с одного месяца до полугода. Срок, в течение которого может быть возобновлено исполнительное производство по возврату просроченного долга, тоже продлён до 180 дней.