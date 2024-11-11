Молодым участникам СВО пообещали новые льготы
Мишустин: Молодые участники СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты
Молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат приоритетное право на получение выплат для приобретения жилья. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами 11 ноября.
«Теперь молодые участники специальной военной операции, испытывающие необходимость в улучшении жилищных условий, будут иметь первоочередное право на денежные выплаты для покупки квартир или домов. Размер этой выплаты составит примерно одну треть от стоимости недвижимости», — отметил он.
Премьер также добавил, что эти средства можно будет использовать как для первоначального взноса, так и для погашения ипотеки.
Ранее Life.ru сообщал, что за последние полтора года в России было принято свыше 100 законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся передачи права на получение земельных участков членам семей погибших, установления повышенной пенсии для кавалеров ордена Святого Георгия, а также упрощенного порядка предоставления ежемесячных выплат ветеранам боевых действий без необходимости подачи заявлений.
Life.ru