Молодым участникам СВО пообещали новые льготы

Молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат приоритетное право на получение выплат для приобретения жилья. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами 11 ноября.

«Теперь молодые участники специальной военной операции, испытывающие необходимость в улучшении жилищных условий, будут иметь первоочередное право на денежные выплаты для покупки квартир или домов. Размер этой выплаты составит примерно одну треть от стоимости недвижимости», — отметил он.

Премьер также добавил, что эти средства можно будет использовать как для первоначального взноса, так и для погашения ипотеки.