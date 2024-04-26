Турчак: За полтора года принято более 100 законов для поддержки бойцов СВО

Поддержка участников спецоперации (СВО) и их семей стала одной из основных тем встречи президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Глава государства поручил Госдуме и Совфеду, а также региональным заксобраниям оперативно работать с приоритетными для нашей страны законами, сообщил по итогам заседания глава рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"За последние полтора года принято уже более 100 законов, подготовленных при участии рабочей группы по СВО и ЕР. Они предоставляют дополнительные финансовые и социальные гарантии бойцам и их близким, льготы при поступлении во все образовательные учреждения, в том числе дошкольные, дополнительные возможности трудоустройства и много других мер поддержки", — отметил Турчак в телеграм-канале.

Он обратил внимание, что в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроекты о переходе права на получение земельных участков членам семей погибших бойцов СВО, о праве на повышенную пенсию для кавалеров ордена Святого Георгия, а также о беззаявительном порядке предоставления ежемесячных выплат ветеранам боевых действий. Над многими мерами поддержки, требующими законодательного регулирования, рабочая группа и ЕР, добавил Турчак, работали сообща. По его словам, помимо законодательной работы партия оказывает поддержку участникам СВО и в ходе избирательных кампаний.

"Уже более 200 участников и ветеранов СВО зарегистрировались на предварительное голосование. Точно будет больше. Таких кандидатов партия сопровождает отдельно. <...> Кого-то из ребят, кто победит на едином дне голосования в этом году и в следующем, мы точно увидим среди наших кандидатов на выборах в Госдуму-2026", — резюмировал Турчак.